وزير الري: حان الوقت للانتقال إلى التنفيذ في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة البحث العلمي والتكنولوجيا للتكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه في مصر.

دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات

أكد الدكتور «سويلم» أن التحديات التى تواجهها الدولة فى مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمي، مشيرًا لأهمية إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة مثل مشروعات تأهيل الترع والرى الحديث الجاري تقييمها مرحليا، وأن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجهها الوزارة في قطاع المياه، مشيرا لدور المركز القومي لبحوث المياه في تحقيق هذا الهدف باعتباره الذراع البحثي للوزارة.

أهمية التوسع في مجال تحلية المياه المالحة وشبه المالحة

وشدد «سويلم» على أهمية التوسع في مجال تحلية المياه المالحة وشبه المالحة للاستخدامات الزراعية، مع دراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة، مع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في التحلية، وإيجاد حلول آمنة للتخلص من المياه العادمة كأحد الأدوات الهامة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والغذاء على المستوى العالمى.

تدريب الكوادر التخصصية والبحثية بالوزارة

ودعا إلى أهمية تدريب الكوادر التخصصية والبحثية بالوزارة، والسعى لتوفير المنح الدراسية والدورات التدريبية داخل وخارج مصر لرفع قدرات العاملين بالوزارة بالشكل الذى يسهم فى مواجهة تحديات المياه.

كما شارك الوزير أيضا فى الجلسة الوزارية لـ«منتدى سياسات التمويل والاستثمار المائي» الذي ينظمه كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ فيما يخص مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

بحوث تطبيقية تتعامل مع تحديات قطاع المياه

واستعرض «سويلم» الترتيبات الجارية فيما يخص فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ المقبلCOP27، حيث تسعى مصر لدمج محور المياه للمرة الأولي علي الإطلاق في مؤتمر المناخ من خلال إطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه خلال مؤتمر المناخ، التي تعتمد على 3 مبادئ تعتبر أولويات رئيسية لجميع البلدان حول العالم وهي «ترشيد المياه وتحسين إمدادات المياه - تعزيز التعاون والترابط بين المياه والعمل المناخي - وضع سياسة وأساليب متفق عليها فى مجال التعاون فى إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية».

مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه

وأضاف «سويلم» أن التعاون هو كلمة السر في مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه، حيث تهدف المبادرة لتحفيز التعاون في مجال تبادل المعلومات، وتنمية القدرات، وإدارة المياه، ووضع أنظمة للإنذار المبكر بالشكل الذى يسمح باتخاذ إجراءات استباقية.