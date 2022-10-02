أمين عام حلف الناتو: أي هجوم متعمد على البنية التحتية لنا سيواجه بحزم

تستمر أصداء ضم دولة روسيا الاتحادية 4 مناطق أوكرانية رسميا، الجمعة الماضية حتى الوقت الحالي، إذ خرج الأمن العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في حوار تلفزيوني قبل قليل يوجه رسائل إلى روسيا.

الناتو يكشر عن أنيابه

وذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، أن أي هجوم متعمد على البنية التحتية للناتو يجرى بمواجهته بشكل حازم وقوي، مكررا أن أي استخدام للأسلحة النووية في الحرب في أوكرانيا سيكون له عواقب ليست محمودة ووخيمة على روسيا، وأشار إلى أن أي قرار حول عضوية جديدة بخصوص أوكرانيا في الحلف يحتاج لتوافق من جميع أعضاء الحلف.

استعادة أوكرانيا لأقليم من روسيا

وكشف ستولتنبرج أثناء مقابلة اليوم مع شبكة إن بي سي الأمريكية، أن استعادة أوكرانيا لمنطقة ليمان مرة أخرى من القوات الروسية التي خرجت اليوم يعد تقدما للأوكرانيين، وهذا يشير إلى أن بوسع كييف أن تدخر القوات الروسية، مبينا أن استمرار دعم حكومة كييف لمواجهة روسيا يعد أفضل وسيلة لكي تواجه تصرفات روسيا الخاصة بضم مناطق من أوكرانيا.

كلمة هامة لـ بوتين

وخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية في خطاب تلفزيوني مهم يهاجم فيه الغرب، ويؤكد أن العالم يشهد حاليا انهيار العالم الذي يضم القطب الأوحد، مع الإعلان عن ضم 4 أقاليم من أوكرانيا بشكل رسمي عقب استفتاءات شعبية بحضور ممثلين دوليين.

9 دول أوروبية تستنكر قرار ضم الأقاليم الأوكرانية

وعمل رؤساء 9 دول في وسط وشرق أوروبا أعضاء في حلف شمال الأطلسي إنهم لن يعترفوا أبدا بالمحاولات الروسية ضم الأراضي الأوكرانية، ويتعلق الأمر برؤساء التشيك، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومقدونيا الشمالية، ومونتنيجرو، وبولندا، ورومانيا وسلوفاكيا.

رفض غربي للحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي عقب إعلان إقليمين من أوكرانيا الرغبة في الانفصال عن روسيا، ما دفع روسيا إلى الدخول عسكريا للحفاظ على الإقليمين وسط رفض غربي وأممي واسع.