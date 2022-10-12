بوتين: هجوم «نورد ستريم» يهدد الطاقة.. ومستعدون لإمداد أوروبا بالغاز

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ الهجوم على خطي أنابيب نورد ستريم، أمر خطير يهدد البنية التحتية للطاقة في أنحاء العالم، مؤكدا أنّ المسؤولون عن الهجوم على خطي الأنابيب، يريدون تقويض الاستقرار السياسي في أوروبا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

بوتين يتهم واشنطن بمحاولة السيطرة على أسواق الطاقة

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمته اليوم أمام منتدى أسبوع الطاقة الروسي، أنّ الولايات المتحدة تزود دول أوروبا بالطاقة بأسعار غالية جدا، متهما واشنطن بمحاولة السيطرة على أسواق الطاقة في أوروبا.

وتابع بوتين، أنّ أسعار الطاقة الروسية لا تقارن بأسعار الولايات المتحدة الباهظة، مشددا على أنّ مصير خطي غاز «نورد ستريم» يجب أن يحدد.

وأكد الرئيس الروسي، أنّ بلاده على استعداد لإمداد أوروبا بالغاز بالكميات المحددة وفقا للعقود، كما وجّه اتهاما مباشرا لكييف بممارسة أعمال إرهاب نووي باستهداف محطة زابوريجيا، كما اتهم المخابرات الأوكرانية باستهداف جسر القرم في عمل وصفه بـ«الإجرامي والإرهابي».