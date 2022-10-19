وزارة التموين: تسليم الدقيق لمخابز «السياحي» ومصانع المكرونة

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريرًا من هيئة السلع التموينية حول تسليم المخابز، الدقيق بمحافظات المنوفية والجيزة والقليوبية طبقًا للأسعار المقررة ‏بسعر 10 آلاف جنيه للطن وأفاد التقرير أنه تم تسليم المخابز المتقدمة لشراء الدقيق من المطاحن الكميات التي طلبوها بعد تقديم الأوراق.

تسليم الكميات المطلوبة

‏وأفاد التقرير أنه تم تسليم الكميات المطلوبة من مستودع الدقيق بحي الهرم ‏بالجيزة التابع لشركة مطاحن جنوب الجيزة لتسليمه للمخابز، وفى المنوفية تم تسليم الأقماح المطلوبة لمطحن الوطنية من مستودع ‏شبين الكوم وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن عمران بالقليوبية ‏بالإضافة إلى عدد من المطاحن التي تعمل في إنتاج الدقيق 72%.

كما تلقى وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريرًا من هيئة السلع التموينية يفيد بأن شركة شمال القاهرة التابعة ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية، سلمت الكميات المطلوبة من الدقيق ‏لمصنع النجمة لإنتاج المكرونة وشركة إيما باسطا وشركة يوني فيرت ‏والطارق لإنتاج المكرونة.‏

تشديد الرقابة على مصانع المكرونة والمخابز

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، أن شكل أجولة الدقيق المسلمة للمخابز تم صبغها باللون الاصفر مشددا على أن وزير التموين والتجارة الداخلية ‏شدد على المديريات بضرورة الرقابة على مصانع المكرونة وكذلك ‏المخابز للتأكد من التزامها بالأسعار وكذلك الموازين المقررة.

توفير الدقيق الفاخر بسعر 10 آلاف جنيه للطن

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أصدر توجيها وزاريا بتسليم الدقيق للمخابز التي تنتج الخبز ‏الحر والفينو بسعر 10 آلاف جنيه للطن وكذلك مصانع المكرونة بعد ‏تقديمها طلبًا بذلك لهيئة السلع التموينية أو المديرية التابع لها المخبز أو ‏المصنع شرط أن يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع ‏التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية وذلك لمدة شهر.