وزارة التموين: تسليم الدقيق لمخابز «السياحي» ومصانع المكرونة
كتب:
وفاء الصعيدي
11:36 ص | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من هيئة السلع التموينية حول تسليم المخابز، الدقيق بمحافظات المنوفية والجيزة والقليوبية طبقًا للأسعار المقررة بسعر 10 آلاف جنيه للطن وأفاد التقرير أنه تم تسليم المخابز المتقدمة لشراء الدقيق من المطاحن الكميات التي طلبوها بعد تقديم الأوراق.
تسليم الكميات المطلوبة
وأفاد التقرير أنه تم تسليم الكميات المطلوبة من مستودع الدقيق بحي الهرم بالجيزة التابع لشركة مطاحن جنوب الجيزة لتسليمه للمخابز، وفى المنوفية تم تسليم الأقماح المطلوبة لمطحن الوطنية من مستودع شبين الكوم وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن عمران بالقليوبية بالإضافة إلى عدد من المطاحن التي تعمل في إنتاج الدقيق 72%.
كما تلقى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من هيئة السلع التموينية يفيد بأن شركة شمال القاهرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، سلمت الكميات المطلوبة من الدقيق لمصنع النجمة لإنتاج المكرونة وشركة إيما باسطا وشركة يوني فيرت والطارق لإنتاج المكرونة.
تشديد الرقابة على مصانع المكرونة والمخابز
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، أن شكل أجولة الدقيق المسلمة للمخابز تم صبغها باللون الاصفر مشددا على أن وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على المديريات بضرورة الرقابة على مصانع المكرونة وكذلك المخابز للتأكد من التزامها بالأسعار وكذلك الموازين المقررة.
توفير الدقيق الفاخر بسعر 10 آلاف جنيه للطن
يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيها وزاريا بتسليم الدقيق للمخابز التي تنتج الخبز الحر والفينو بسعر 10 آلاف جنيه للطن وكذلك مصانع المكرونة بعد تقديمها طلبًا بذلك لهيئة السلع التموينية أو المديرية التابع لها المخبز أو المصنع شرط أن يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية وذلك لمدة شهر.