التموين: بيع الدقيق بسعر مخفض للمخابز السياحية والأفرنجية المرخصة فقط

تستمر لليوم الخامس على التوالي، المخابز السياحية والأفرنجية في التقدم بطلباتها لمديريات التموين حول شراء الدقيق الفاخر استخراج 72% بالسعر المخفض الذي أقره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بسعر 10 آلاف جنيه لطن الدقيق الفاخر.

منع بيع الدقيق من وزارة التموين للمخابز غير المرخصة

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على بيع الدقيق للمخابز السياحية والأفرنجية المرخصة فقط، مؤكدا أن هيئة السلع التموينية لم تمنح الدقيق لأي مخبز حر غير مرخص والذي ينتج الخبز الحر أو العيش الفينو.

أسعار الخبز الحر والعيش الفينو

فيما تلتزم المخابز السياحية والإفرنجية المرخصة الحاصلة على الدقيق من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بناء على قرار الوزير، بإعلان وتعليق أسعار الدقيق في مكان واضح بواجهة وباب المخبز لإظهار السعر الرسمي للمستهلكين والذي حددته وزارة التموين كالتالي:

*سعر الرغيف السياحي وزن 75 جراما جنيه واحد.

* سعر الرغيف الفينو وزن 40 جراما 75 قرشا.

* سعر الرغيف الفينو وزن 60 جراما جنيه واحد.

وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المخابز المستفيدة من شراء الدقيق من هيئة السلع التموينية بسعر 10 ألاف جنيه للطن من عدم الإلتزاك بأسعار الخبز الحر والعيش الفينو، مقررة عقوبة عدم الإلتزام بالأسعار بتوقيع غرامة مالية 10 ألاف جنيه على المخبز المخالف.

موعد غلق باب شراء القمح والدقيق من وزارة التموين

فيما تفتح وزارة التموين باب شراء القمح أمام المطاحن أو شراء الدقيق أمام المخابز ومصانع المكرونة حتى يوم 15 نوفمبر المقبل، إذ بدأت المخابز بالتقدم بطلبات الشراء للمديريات التابعة لها منذ يوم 15 أكتوبر الجاري.