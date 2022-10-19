«جنايات الزقازيق» تؤجل محاكمة متهم بقتل تاجر لسرقته إلى 20 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها المنعقدة منذ قليل، تأجيل محاكمة المتهم بقتل تاجر أعلاف لسرقة مبلغ مالي وهاتفه المحمول إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغًا بمقتل التاجر

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد ضبط «عبدالله صابر عبد الله»، لقتله المجني عليه «زكريا فرحات عبداللطيف» تاجر، عمدًا مع سبق الإصرار، بإن عقد العزم وبيت النية على قتله لسرقته.

تفاصيل مقتل التاجر

وتبين من تحريات الشرطة، أن المتهم تعدى على المجني عليه بالضرب، باستخدام قطعة حديدية وخنقه حتى أزهق روحه.

كما كشفت تحريات الشرطة، قتل المتهم، المجنى عليه عمداً، بإن بيت النية وعقد العزم على ذلك، إذ انتظر المجنى عليه حال استغراقه في النوم، فتعدى عليه بالضغط على رقبته، وحاولت الضحية المقاومة إلا أن المتهم بادر بضربها باستخدام أداة «قطعة حديدية»، وعاود التعدي عليها بالضغط على رقبتها قاصداً من ذلك إزهاق روحها، فأحدث ما بها من إصابات أودت بحياتها، وذلك لسرقة 5700 جنيه، وهاتف محمول، مملوكين للضحية.

وبعد ضبط المتهم، اعترف بفعلته وأرشد عن المبلغ المالي محل الواقع والهاتف المحمول، وأداة الجريمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارًا بتأجيل محاكمة المتهم إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل، لاستكمال المحاكمة في القضية.