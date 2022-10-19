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إيرادات «فضل ونعمة» تتخطى 8 ملايين جنيه في دور العرض السينمائي

كتب:

ضحى محمد
12:30 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
فضل ونعمة

فضل ونعمة

حقق فيلم «فضل ونعمة» للمخرج رامي إمام، منذ طرحه بدور العرض السينمائي، ما يقرب من 8 ملايين و455 ألف جنيه.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن الفيلم يدور في إطار تشويقي كوميدي حول علاقة «فضل» و«نعمة»، وحقق ليلة أمس، نحو 251 ألف جنيه، فيما وصلت إلى إيراجته على مدار الأسبوع الماضي، نحو 3 ملايين و651 ألف جنيه.

أحداث فيلم «فضل ونعمة»

يتعرض «فضل» ماجد الكدواني و«نعمة» هند صبري، لعصابة تبيع المخدرات، وتجبرهم على أن يشتركوا معهم في توزيعها، لكنهم يحاولون الهرب، ويبلغوا الشرطة، حتي يفتخر بهم أبنائهم.

فيلم «فضل ونعمة»، من إخراج رامي إمام، الذي يعاود التعاون مجددا مع هند صبري، بعد نجاحهما في مسلسل «عايزة أتجوز»، الذي حقق نجاحا كبيرا.

أبطال فيلم «فضل ونعمة»

فيلم «فضل ونعمة» من بطولة، كل من: ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد ممدوح، ياسمين العبد، ويظهر مطرب الراب شاهين ضيف شرف، والعمل من إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن وتار.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.