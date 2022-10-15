«فضل ونعمة» يكسر حاجز الـ7 ملايين جنيه.. وإيرادات ضعيفة لـ«حظك اليوم»

يواصل فيلم «فضل ونعمة» بطولة ماجد الكدواني وهند صبري، تصدر قائمة الإيرادات اليومية، في أسبوعه الثاني للعرض في السينمات المصرية.

ووصلت إيرادات الفيلم أمس الجمعة لـ مليون و144 ألف جنيه، وهو ما يرفع إجمالي ما حققه الفيلم منذ بداية عرضه في السينمات 5 أكتوبر الجاري، لـ 7 ملايين و46 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

ولليوم الثالث على التوالي يحقق فيلم «حظك اليوم» بطولة كريم قاسم وهدى المفتي، إيرادات ضعيفة نسبيا بنحو 69 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال 3 أيام لـ 153 ألف جنيه، وهو ما يضعه في المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية عن يوم الجمعة، بعد فيلم «كيرة والجن» الذي حقق 104 آلاف جنيه، الذي جاء في المركز الثاني.

بينما وصلت إيرادات فيلم «تسليم أهالي» لـ 66 ألف جنيه، ليأتي في المركز الرابع، بينما كان المركز الخامس كان من نصيب فيلم «أشباح أوروبا» محققا 39 ألف جنيه.

«فضل ونعمة» يتصدر إيرادات شباك التذاكر المصري والسعودي

حظي فيلم «فضل ونعمة» للمخرج رامي إمام، على إشادات نقدية عديدة من الجمهور الذي شاهد الفيلم في دور العرض السينمائي سواء في داخل مصر أو خارجها، كما نجح أيضا في تصدر إيرادات شباك التذاكر السعودي في الأسبوع الأول من عرضه في المملكة العربية السعودية، متفوقا على مجموعة كبيرة من الأفلام العربية والأجنبية المعروضة في نفس التوقيت.

الفيلم من بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم محمد ممدوح وشريف دسوقي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام الذي يعود للسينما بعد غياب قارب الـ 14 عاما، منذ آخر أعماله في 2008 بـ «حسن ومرقص».