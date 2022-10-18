فيلم «فضل ونعمة» يتصدر إيرادات أمس بالسينمات بـ252 ألف جنيه

تصدر فيلم «فضل ونعمة» بطولة الفنان ماجد الكدواني وهند صبري، إيرادات شباك التذاكر، إذ يدور العمل في إطار تشويقي كوميدي، ويجمع العديد من النجوم.

فضل ونعمة يتفوق على أقرب منافسيه بفارق كبير

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «فضل ونعمة» حقق إيرادات تقارب 252 ألف جنيه أمس، متفوقا على الأفلام المنافسة بدور العرض بفارق كبير، إذ يحتل المركز الثاني فيلم «حظك» بإيرادات 18 ألف جنيه.

ويشهد فيلم «فضل ونعمة»، عودة المخرج رامي إمام إلى السينما، بعد غياب كبير، إذ تدور أحداثه في إطار كوميدي حول زوجين يديران شركة لبيع المواد الغذائية، قبل تعرضهما للخداع على يد تاجر مخدرات يقنعهما بصفقة كبرى لكنها تعرضهما للخطر.

أبطال فيلم فضل ونعمة

ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد ممدوح، ياسمين العبد، ويظهر مطرب الراب شاهين ضيف شرف، والعمل من إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن وتار.

يأتي هذا التعاون بين هند صبري ورامي إمام، بعد نجاحهما في مسلسل «عايزة أتجوز»، الذي حقق نجاحا كبيرا وكانت تدور أحداثه حول صيدلانية ترغب في الاستقرار، وتسعى جاهدة للحاق بقطار الزواج قبل وصولها إلى الثلاثين من العمر، فضلًا عن ضغوط عائلتها عليها لقبول أول عريس يطرق بابها مما يعرضها للعديد من المواقف الكوميدية.