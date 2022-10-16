فيلم «فضل ونعمة» يحقق 522 ألف جنيه إيرادات بدور العرض أمس السبت

استطاع الفنان ماجد الكدواني أن يحقق نجاحاً بفيلمه الأخير «فضل ونعمة» بدور العرض، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم «فضل ونعمة»

وحقق فيلم فضل ونعمة أمس 522 ألف جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم ما يصل إلى 8 ملايين منذ طرحه بدور العرض.

أحداث فيلم «فضل ونعمة»

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي، حول علاقة فضل بـ نعمة، ولديهما طفلين ويحاولان فعل أي شيء من أجل أن يكونا فخورين بهما، ويتعرضا بطريقة خاطئة إلى الانضمام لعصابة توزع مخدرات، وتجربهم على الانضمام إليهم .

يهدف الفيلم بطريقة إنسانية إلى علاقة الآباء والأمهات بأبنائهم، وخاصة في المشكلات التي تواجههم في سن المراهقة، والتجربة جاءت بقيادة مخرج العمل رامي إمام، وقرر أنَّ أبطال العمل يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما ومساعدة الشرطة على القبض على المتهمين.

أبطال فيلم فضل ونعمة

يشارك بجانب ماجد الكدواني وهند صبري كلا من محمود حافظ، ومحمد رضوان، وياسمينا العبد، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وسما إبراهيم، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.