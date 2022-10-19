رئيس هيئة المواد النووية: 60% من مشروع الرمال السوداء بسواعد مصرية

قال الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، إنَّ الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية لمشروع الرمال السوداء تضعه في قمة مشروعات الاقتصاد الأخضر، مضيفًا أنَّ افتتاح المشروع اليوم يعكس الكفاءة الوطنية في الإنجاز والتنسيق باستثناء توريد المعدات فإن جميع الأعمال كانت بأيادي مصرية من خلال الشركة المصرية للرمال السوداء وهيئة المواد النووية، إضافة إلى الشركات الوطنية العاملة في مراحل الإنشاء، إذ بلغ المكون المحلي أكثر من 60% من إجمالي المشروع.

مصر تملك احتياطيات هائلة تصل إلى 5 مليارات طن رمال سوداء

وأوضح «ميرة» خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ مصر تملك احتياطيات هائلة تصل إلى 5 مليارات طن رمال سوداء حاملة للمعادن الاقتصادية، وتنتشر على ساحلي البحر المتوسط والأحمر، ومازالت هناك العديد من المناطق لم تنته أعمال تقييمها بعد، ومعها ستتضاعف احتياطات الخام وحجم الاستثمارات المتوقعة بما يضمن لمصر مردودًا اقتصاديًا مستدامًا ومزيدًا من الصناعات القائمة على المعادن.

استراتيجية الدولة تجاه تنمية شمال سيناء

وأكّد رئيس هيئة المواد النووية، أنَّ مشروع الرمال السوداء يسهم في استراتيجية الدولة تجاه تنمية شمال سيناء في ظل ما كشفته دراسات هيئة المواد النووية عن تواجد أكبر احتياطات الرمال السوداء في مصر بحجم 930 مليون طن بمحتوى من المعادن الاقتصادية يصل إلى 13 مليون طن على مساحة 30 كم في امتداد الخام ويتبقى نحو 200 كم لم يتمّ تقييمها، ما يعني المزيد من احتياطيات الخام.