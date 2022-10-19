رئيس «المواد النووية»: فرص عمل بالآلاف لسكان السواحل في مشروعات الرمال السوداء

قال الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، إنًّ الهيئة نالت شرف تكليفها ضمن مجموعة العمل في ملف الرمال السوداء، لافتًا إلى أنَّ مشروع استغلال الرمال السوداء يمثل قيمة بيئية كونه يخفض من احتمالات التعرض الاشعاعي للبيئة الساحلية المصرية وسكانها، مع الانعدام التام للانبعاثات الكربونية بما يمهد الطريق لإقامة المشروعات السياحية والاقتصادية.

استكمال مخطط تعظيم القيمة المضافة للمعادن

وأوضح «ميرة» خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ مشروع الرمال السوداء له بعد اجتماعي يظهر بوضوح فيما يوفره من آلاف فرص العمل لأهالي مناطق تواجد الخام، والتي ستتضاعف مع استكمال مخطط تعظيم القيمة المضافة للمعادن بما يعزز من تحسين البيئة المجتمعية.

المشروع أسهم في بناء بنية تحتية من خطوط مياه وكهرباء وتمهيد طرق

وأشار رئيس هيئة المواد النووية، إلى أنَّ المشروع أسهم في إعداد بنية تحتية من خطوط إمداد المياه والكهرباء وتمهيد الطرق، إضافة لما تم تقديمه من قبل الشركة المصرية للرمال السوداء من بعض الخدمات المجتمعية العينية في مناطق المشروع وهو ما يعد تطبيقًا عمليًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.