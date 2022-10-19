فتح باب التقدم لمنح «تشيفننج» الإنجليزية للحصول على الماجستير

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من دكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول فتح باب التقدم لمنح تشيفننج (chevening) للعام الأكاديمى 2023-2024، الممولة من مكتب التنمية والكومنولث والشؤون الخارجية؛ للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد بإحدى الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة، وتُمنح للقادة المتميزين أو قادة المستقبل في شتى المجالات العلمية.

رابط التقديم لمنح تشيفننج

وأشار التقرير إلى أهمية هذه المنح، والتي ينتظرها الطلاب من جميع أنحاء العالم، حيث يتم التقدم إليها من خلال الموقع الإلكتروني على هذا الرابط.

وأوضح أن برنامج «تشيفننج» يوفر فرصة فريدة لقادة المستقبل؛ لبناء شبكة مهنية علمية مستمرة، بالإضافة إلى إقامة شراكات اجتماعية، وثقافية، وأكاديمية، وتجارية مع المملكة المتحدة.

الأول من نوفمبر آخر موعد لاستلام الطلبات

وأفاد التقرير بأن آخر موعد لاستلام الطلبات هو 1 نوفمبر المقبل، علمًا بأن الطلبات الواردة بعد هذا التاريخ لن يتم النظر إليها، وللاطلاع على كافة الإرشادات ومعرفة مدى استيفاء معايير الاختبار، وللتعرف على المزيد من المعلومات عن البرنامج يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني:https://www.chevening.org.

وأضاف أنه يمكن التواصل مع مديرة برنامج تشيفننج chevening؛ للحصول على المواد الترويجية للمنحة عن طريق الإيميل التالي: nevine.sharaf@fcdo.gov.uk.

يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات، لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.