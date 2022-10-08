بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث، منذ قليل، في تصادم سيارة برصيف على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي عند علامة الكيلو 122، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث سيارة طريق «مطروح - الإسكندرية»، وهم «وليد رسلان حمودة»، 51 سنة، من محافظة البحيرة، و«السيد عبدالله عبدالعزيز»، 49 سنة، من البحيرة، و«مصطفى عاطف جلال»، 21 سنة، من الإسكندرية، و«محمود رمضان كامل»، 21 سنة، من الإسكندرية، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

رعاية طبية عاجلة

ويكثف الفريق الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بقسم الطوارئ والاستقبال من جهوده لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين واستكمال العلاج، من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة حتى التماثل للشفاء التام.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية» ومباحث المرور إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.