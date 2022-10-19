رئيس «المواد النووية»: الإرادة السياسية الحاسمة حققت حلم استثمار الرمال السوداء

قال الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، إنَّ الهيئة تستعد لإعلان احتياطيات جديدة لخامات تضفي بعدًا اقتصاديًا جديدًا في مسار التنمية التعدينية جنوب مصر، لافتًا إلى أنَّ ما يُشيد على أرض مصر كل يوم من إنجازات قومية يؤكّد أنَّ مصر ستكون في طليعة الدول التي ستجتاز موجات الأزمات الاقتصادية المنتشرة على مستوى العالم.

طيران استكشافي لأماكن تواجد الرمال السوداء

وأوضح «ميرة» خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الهيئة اكشفت عن طريق الطيران الاستكشافي أماكن تواجد الرمال السوداء على الساحل الشمالي، وبدأت دراسات حقلية ومعملية بتأكّيد المعلومات الأولية ثم الدراسة الاستشارية مع شركة أجنبية كبيرة، لافتًا إلى أنَّ الرمال السوداء كانت ثروة مهدرة لسنوات طويلة وكان يستخدمها الأهالي في البناء إلى أنَّ جاءت الإرادة السياسية الحاسمة التي حققت الحلم الاستثماري.

الرمال السوداء «عائد اقتصادي مستدام»

وأكّد رئيس هيئة المواد النووية، أنَّ الرمال السوداء لها عائد اقتصادي مستدام يخدم الأجيال المقبلة، مبينًا أنَّه منذ 2014 جرى التخطيط والتنفيذ لإنشاء الشركة المصرية لإدارة الرمال السوداء، متابعًا «بدأت عملي كمعيد بالجامعة وتمنيت أن يأتي اليوم الذي تستفيد فيه مصر من كم الرمال السوداء الموجودة، واليوم تحقق هذا الحلم».