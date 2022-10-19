الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإتاحة بيانات مصنع الرمال السوداء للجميع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ دراسات الجدوى وحجم الاحتياطات في مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس؛ تمنح كل المهتمين بهذا المجال شعورًا بالأمان قبل التفكير في العمل، مشيرًا إلى أنَّ حجم طلب السوق العالمية على المعادن المنتجة من الرمال السوداء مرتفع جدًا.

طلب السوق العالمي على المعادن المنتجة من الرمال السوداء مرتفع جدا

ووجه الرئيس السيسي خلال حديثه في حفل افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ الجهات المعنية والحكومة بإتاحة البيانات الخاصة بالمشروع وكل المعلومات متاحة لكل من يرغب العمل بهذا الأمر، مناشدًا الشركات التحرك وبدء العمل.

4 مليارات جنيه تكلفة مشروع مصنع الرمال السوداء

وكشف رئيس الجمهورية، أنَّ مشروع مصنع الرمال السوداء تكلفته 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنَّ كل الشركات المصرية المعنية وغير المعنية بموضوع الثروة المعدنية عليها التفكير في الاشتراك بمثل هذه المشروعات، موجهًا القطاع الخاص بالعمل في المشروع بتدفقات مالية لزيادة عدد المشروعات بهذا المجال، قائلًا: «مفيش حاجة اسمها نفكر في الموضوع، مفيش وقت، والموضوع متابع بدقة شديدة من فترة خصوصًا إن دي فلوس بنحطها وعندنا أمل كبير فيها».