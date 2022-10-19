السيسي: انتظرنا مشروع الرمال السوداء طويلا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصنع الرمال السوداء الذي يتم افتتاحه اليوم، انتظره المصريون وقتا طويلا، موضحا أنّه كان هناك متابعة دائمة لمراحل المشروع طوال السنوات الثلاث الماضية، حتى وصول المعدات إلى المصنع لبدء العمل.

افتتاح مصنع الرمال السوداء

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع مصنع الرمال السوداء، استعداد الدولة لتوفير ملابس مخصصة للعاملين في مشروع الرمال السوداء حال احتياجهم لها.

وتابع الرئيس، أنّ الدولة مهتمة بالاطمئنان على العاملين في المشروع، والتأكد من أنّ المصنع لن يكون له أي تأثير صحي عليهم، عن طريق إجراء الدراسات اللازمة، وتطبيق المعايير والاحتياطات للحفاظ على حياتهم.