وفاة 100 طفل إندونيسي بسبب الفشل الكلوي الحاد.. واتهامات لـ«الباراسيتامول»

كشفت مصادر بوزارة الصحة الإندونيسية، أن نحو 100 طفل توفوا متأثرين بإصابة فشل الكلى الحادة هذا العام، منوهة إلى أن المسؤولين حددوا 206 حالات إصابة، مع تسجيل 99 حالة وفاة حتى الثامن عشر من أكتوبر الجارى.

وفاة 70 طفلا بسبب القصور الكلوى بجامبيا

تأتى التصريحات الإندونيسية، بعد إعلان مسؤولين فى قطاع الصحة في دولة جامبيا، وفاة نحو 70 طفلا، بسبب القصور الكلوى الحاد، موضحين أن تلك الحالات جاءت بعد تناول شراب من الباراسيتامول المباع محليا، ويستخدم لعلاج الحمى.

وأوضحت المصادر، أنه تم العثور على مستويات عالية من مادتي «ثنائي إيثيلين جلايكول» و«إيثيلين جلايكول»، في 4 منتجات من أدوية الشراب التي تعالج السعال، تنتجها شركة هندية، وكانت تباع في جامبيا، وفقا لشبكة «سكاى نيوز».

حظر المادتين ولجنة للتحقيق

أكدت مصادر فى وكالة الغذاء والدواء الإندونيسية، أنه تم حظر استخدام تلك المواد، في جميع أدوية الشرب المخصصة للأطفال.

وشكلت السلطات الإندونيسية، لجنة من الخبراء تشمل ممثلين عن وزارة الصحة وجمعية طب الأطفال الإندونيسية ومنظمة الصحة العالمية، للتحقيق في ارتفاع حالات القصور الكلوي الحاد بين الأطفال.

بحث حالات الوفاة مع الصحة العالمية

ذكرت وزارة الصحة الإندونيسية، إنها تتحدث مع خبراء من منظمة الصحة العالمية يحققون في الحالات التي تم رصدها في جامبيا، ووفقا لوكالة رويترز، طالبت الصحة من المستشفيات جمع كل الأدوية التي أعطيت للأطفال، لإجراء اختبارات للكشف عن السموم.