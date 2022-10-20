رئيس «مياه القناة» يفتتح أعمال تطوير محطة «أم عزام»

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إحلال وتجديد محطة مياه «أم عزام»، بمركز ومدينة القصاصين، ضمن حزمة مشروعات تنموية تسهم في استمرار عملية التنمية؛ لزيادة ضخ مياه الشرب لأهالي المركز.

وأضاف عصمت، صباح اليوم، أن أعمال التطوير شملت تغيير جميع مكونات المحطة، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 2400 م3 يوميا؛ لخدمة عدد من المناطق، تزامنا مع احتفالات محافظة الإسماعيلية بنصر أكتوبر والعيد القومي للمحافظة.

وتابع بأن أعمال التطوير ستزيد من ضخ المياه لعدة توابع وعزب للقرية، منها عزبة أبو السيد، عزبة أبو السيد الجبل، عزبة أبو وهبة، العمارات السكنية، عزبة ابو هزاع، عزبة عرب أبو القاسم ، عزبة صبري، مؤكدًا إجراء تجارب تأكيدية لجودة المياه المنتجة من المحطة الجديدة من حيث نسبة العكارة والكلور المتبقى، خلال الافتتاح الذي شهده اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم.

وأوضح أنّ أعمال الصيانة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين إضافة إلى تأمين جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للأهالي طبقا للمواصفات القياسية، مشيراً إلى أنّ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة أولى أولويات خطة العمل في الفترة الحالية.