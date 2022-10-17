الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومي.. سمسمية وأغان وطنية وتكريم رياضيين (صور)

احتفلت محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي، من خلال عدد من الفعاليات الفنية في الشوارع والمدارس، بحضور محافظ الإسماعيلية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

احتفالية بمدرسة السادات

وبدأت الفاعليات من مدرسة السادات الثانوية العسكرية، والتي شهدت شرارة انطلاق المقاومة الشعبية لأهالي الإسماعيلية وطلاب المدراس ضد الاحتلال الانجليزي في 16 أكتوبر عام 1951، لرفض وجود الاحتلال في منطقة القناة.

وشهد محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة طابورا وعرضًا عسكريًا بمدرسة السادات، تضمن تقديم عروض التعليم العسكري الأوليّ، إضافة لتقديم عرض عسكري للفنون القتالية.

تكريم أبطال المسابقات الدولية

وكّرم محافظ الإسماعيلية عددا من أبطال مشروع «أنتِ بطلة»، والذي ينظمه فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية بالصالة المغطاة لهيئة قناة السويس.

وتضمنت الاحتفالية تكريم محافظ الإسماعيلية لعدد من بطلات المحافظة اللاتي حصدن مراكز دولية متقدمة خلال عام 2022، لأدائهن المتميز، وتمثيل اسم مصر في العديد من المحافل والبطولات الدولية والإفريقية، وعلى رأسهن بطلات رفع الأثقال رحمة أحمد عبد الرازق، وحنين أحمد محمد، ونورا عصام حلمي، وروفيدا فتحي طه، وهدير وائل إمبابي، ونعمة سعيد.

كما كّرم محافظ الإسماعيلية أبطال لعبة المصارعة سما أحمد وليد، وغرام إيهاب غريب، وفرح علي حمادة، ولوجي وليد خلف، واللاعبة هالة صدقي علي في مجال الغوص والإنقاذ، واللاعبة رسل أسامة، وجومانة طارق في مجال تنس الطاولة، واللاعبة سلمى محمد رمضان في مجال السباحة المفتوحة، وعدد من الأبطال في الألعاب الأخرى.

حفل فني في شارع محمد علي

وشهد شارع محمد علي في محافظة الإسماعيلية احتفالية فنية أمام ديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وسامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقدمت فرق مكتبة مصر العامة، وفرقة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وفِرق تابعة لمديرية التربية والتعليم مجموعة من الأغاني الوطنية فيما أقيم معرض للوحات التي تحكي تاريخ الإسماعيلية على مر العصور، بمشاركة مركز الوثائق بمحافظة الإسماعيلية.

عيد الإسماعيلية القومي

واندلعت المظاهرات في الإسماعيلية في 16 أكتوبر 1951، للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزي، بعد إلغاء معاهدات 1936، وانضم إليها عدد من عمال المصانع والشركات الأجنبية.

ونجحت التظاهرات في حرق الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز، تعبيرًا عن الغضب الشعبي.