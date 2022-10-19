واصلت وزارة الداخلية، جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، حيث جرى ضبط 1709 قضايا تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

1709 قضية تموينية

وتمكنت الحملات التي شنّتها وزارة الداخلية، من ضبط 487 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، بمضبوطات «88 طن أسمنت، 25 طن حديد تسليح، 7 طن دقيق أبيض، 17,675 طن مكرونة، أرز، سكر، عدس، أعلاف، أسمدة، 7024 عبوة سجائر»، وكذا 716 قضية في مجال مخالفات المخابز، عبارة عن 13 قضية دقيق بلدي مدعم.

وضبطت الحملات أيضا، 152 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 140 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 110 قضايا توقف عن الإنتاج، 301 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 33٫050 طن دقيق بلدي مدعم، وضبط 19 قضية استيلاء على السلع المدعومة بـ1,200 طن سكر تمويني مُدعم، 71300 لتر مواد بترولية، 182 أسطوانة بوتاجاز بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالي 58,925 ط، وضبط 113 طن أسمنت، حديد تسليح، و71300 لتر مواد بترولية، و7024 عبوة سجائر، و182 أسطوانة بوتاجاز، و2 ماكينة صرف خبز مدعم.

ضبط 40 طن مواد بناء

كما ضبطت الحملات مالك مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة الدقهلية وبحوزته كمية قدرها 40 طن مواد بناء أسمنت، 20 طن حديد تسليح دون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أسمدة زراعية

وجرى ضبط مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية وبحوزته 5 أطنان أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة شمال سيناء لتصرفه في كمية قدرها 28,55 طن دقيق بلدي مدعم ببيعها في السوق السوداء.

كما جرى ضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الفيوم لتجميعه 35000 لتر مواد بترولية سولار، بنزين للاتجار بها في السوق السوداء مستوليا على الدعم المقرر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.