مساعد وزير الداخلية السابق يشيد بمبادرة المتحدة لمكافحة المخدرات

أشاد اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا، بحملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، موضحًا: «مكافحة المخدرات تقوم على محورين؛ الأول خفض الطلب أي التوعية ضد التعاطي».

مشكلة خطيرة في الماضي

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة: «نشكر الشركة المتحدة على هذه الحملة التي أطلقتها، في الماضي كنا نعاني من مشكلة خطيرة، وهي أن بطل بعض المسلسلات يشرب السجائر».

وتابع: «نشكر الشركة المتحدة على هذه الحملة، ونتمنى أن تحذو جميع القنوات والمنصات حذو الشركة المتحدة، ولا ننسى أن دور الأسرة مهم جدا في التوعية، وكذلك المسجد والكنيسة والجامعات والمدارس، كلها يجب أن تلعب دورا مهما في التوعية بمخاطر المخدرات».

طرق اكتشاف متعاطي المخدرات

وأكد مساعد وزير الخارجية السابق: «حاجات بسيطة في الأول نقدر نكتشف ما إذا كان الولد متعاطيا أم لا، وذلك من خلال أصحابه وتغير أسلوبه، إذ يصبح عصبيا وتنقلب حياته، ففي النهار ينام وسهر ليلا ولا يهتم بملابسه».

وأشار إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يقوم بدوره على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن المحور الثاني والأهم هو مكافحة المخدرات، وتقوم به الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية والجمارك.