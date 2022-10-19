انخفاض سعر الذهب اليوم.. والشعبة تنصح بشرائه الفترة المقبلة

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب، إنّ أسعار الذهب مستقرة خلال اليوم، ولن يحدث انخفاض سوى بقيمة جنيه فقط، مقارنة ببداية التداولات في سوق البورصة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر، وفقًا لما ذكره سكرتير عام شعبة الذهب في حديثه الخاص لبوابة الوطن، كما يلي:

أسعار الذهب

- وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 1111 جنيهات بعدما سجل في بداية اليوم 1010 جنيها.

- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 950 جنيهًا.

- سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 1270 جنيهًا.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 8810 جنيهًا.

توقعات حول أسعار الذهب خلال الفتر المقبلة

وتوقع «نجيب»، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، نظرًا لارتفاع سعري الدولار والمعدن الأصفر عالميًا، مما سينعكس على السوق المصري.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب، أنّ الوقت مناسب لمن يريد شراء الذهب، مشيرًا إلى أن الأسعار لن تنخفض مرة أخرى بشكل ملحوظ، وإنما سيحدث ارتفاع تدريجي فقط خلال الفترة المقبلة:« من يريد الشراء للاستثمار وحفظ أمواله يمكنه الشراء الآن».

أسعار الذهب في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر، كما يلي:

سجل جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم نحو 1,039 جنيه بما يعادل 52.79 دولار.

- سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 909.03 جنيه بما يعادل 46.19 دولار.

- سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 779.16 جنيه ما يعادل 39.59 دولار.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء نحو 7,272 جنيه بما يعادل 369.55 دولار.

- سجل سعر كيلو الذهب في أسواق المال اليوم نحو 1,038,869 جنيه بما يعادل 52,791 دولار.