حظك اليوم برج الثور الخميس 20-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يحتل برج الثور المرتبة الثانية بين الأبراج الفلكية، ويتسم مولود البرج بالتنظيم الكبير في حياته فهو يستطيع أن يتحمل المسئولية بشكل كبير دون أن يشعر بالضيق من الضغط، كما أنه غير مسرف فهو يدخر الأموال لكي ينفقها في الأيام الصعبة.

مواصفات برج الثور

ويحب مولود برج الثور أن يفرض رأيه دائما فهو يحب التملك والسيطرة على الغير إلى جانب عنده الكبير تجاه كل من حوله، كما أنه يخاف من التغيير بشكل كبير ويحب الرتابة والروتين ولا يشكل له ذلك إزعاج بحياته.

وجاء حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم عصبي بشكل كبير، وعليك أن تتغلب على ذلك في حياتك المهنية وتحاول أن تكن أفضل وتتخلى عن الصغائر ويصب ذلك في مصلحتك المهنية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للغضب والانفعال سريعا، وعليك أن تتأنى في أمورك وأن تحاول مقاومة السيطرة الحزن عليك حتى تشعر بالسعادة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.