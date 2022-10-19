حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 19-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يسعى مولود برج الجدي إلى تقديم المساعدات لمن حوله ولا يتأخر عنهم في أي طلب ودون الطلب أيضا، فهو مجرد أن يشعر بحاجة أحد إلى مساعدة يسارع لتقديمها له، وهو شخص متواضع كثيرا، ومحب للحياة والبساطة، ويسعى للوصول إلى السعادة بأقل ما لديه من إمكانيات، ويحاول الوصول إلى الرضا في الحياة حتى يكون مرتاحا، وهو شخص عقلاني يخلص لعمله كثيرا، ويقدس عائلته أيضا ويقدم لها كل الدعم والحب.

وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

يطلبك منك الفلك أن تفكر جيدا قبل الإقبال على أي فعل، كما يجب عليك أن تراجع أقوالك وردود أفعالك بدقة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع زحل بمنزلي المال اليوم مما يتطلب منك الإرشاد والحذر في حساباتك، كما يجب عليك عليك أن تخطط بحذر لخطواتك، بحسب عبير فؤاد.