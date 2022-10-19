حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتابع الكثيرون بشغف، حركة التغيرات التي تطرأ على الكواكب والنجوم بشكل يومي، باعتبارها تؤثر على حظك اليوم، لمواليد الأبراج السماوية الأثني عشر.

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 19-10-2022 على الصعيد المهني

أما حظك اليوم لمواليد برج الحمل: القمر بمنزلك الخامس يعدك اليوم بمناخ مهني جيد.. تعمل بحماس وتحصل على التقدير، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 19-10-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بكل الطاقة، وقد تجد الحياة سلسة إذا تعاملت بمرونة مع الأحباب.

حظك اليوم برج الثور 19-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تدرس الأمور جيدا قبل أن ترد بالرفض أو القبول، ولا تتجاوب مع محاولات استفزازك.

حظك اليوم برج الثور 19-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. فلا تدع حساسيتك تدفعك اليوم نحو إثارة المشاكل مع من حولك.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-10-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد يعمل لصالحك ويمكنك اليوم أن تنجز أعمالك بكل هدوء وسكينة.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر انفتاحا واستعدادا لمشاركة من حولك وتشعر بالفرح معهم.

حظك اليوم برج السرطان 19-10-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل في منزلي المال يطالبك أن تهتم بخطواتك وحساباتك، وعليك بتوجيه نفقاتك للضروريات، ولا تضعف أمام الإغراءات.

حظك اليوم برج السرطان 19-10-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم باعتماد اللباقة، ولا تدع نفسك تغرق في مشاكل يجرك لها الآخرون وانتبه لأقوالك.

حظك اليوم برج الأسد 19-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم للتقدم بكل الطاقة والإصرار، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 19-10-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر وعطارد يمنحك سحرا وإشراقة.. تبدو اليوم متألقا بالبهجة والتفاؤل وتؤثر فيمن حولك.

حظك اليوم برج العذراء 19-10-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة قد يقلل من طاقتك.. استرخ قليلا حتى تسترد طاقتك، ونظم جهودك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العذراء 19-10-2022 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بعدم الزهو والتزام الكتمان، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الميزان 19-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم مثالي لعقد لقاءات واجتماعات وقبول ما يوجه لك من دعوات.

حظك اليوم برج الميزان 19-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع داعم ويجعل الأولوية اليوم لتحقيق أرباح ومكاسب، وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

حظك اليوم برج العقرب 19-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك أن تعمل بدقة وتعتني بصحتك، ولا تغامر بخطوات غير مدروسة.

حظك اليوم برج العقرب 19-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وزحل معاكسان.. قد تشعر ببعض التوتر وعليك أن تتعامل مع من حولك بدون عصبية.

حظك اليوم برج القوس 19-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي في الاتجاه الصحيح وتعرف تطورات إيجابية.

حظك اليوم برج القوس 19-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك مشرقا ويمدك اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

حظك اليوم برج الجدي 19-10-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي المال وعليك أن تخطط بحذر لخطواتك.

حظك اليوم برج الجدي 19-10-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تراجع أقوالك وردود أفعالك بدقة.

حظك اليوم برج الدلو 19-10-2022 على الصعيد المهني

مفاوضات شديدة التعقيد وعليك أن تتعامل بهدوء.. انتبه أيضا وتأنّ في ردودك وفي توقيع الأوراق أو العقود.

حظك اليوم برج الدلو 19-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك قد يجعلك اليوم مندفعا.. احترس كي لا يسبب لك ذلك مشكلة عاطفية أو حوادث أنت في غنى عنها.

حظك اليوم برج الحوت 19-10-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة وقد يتسبب لك ذلك في انخفاض طاقتك.. استرخ ونظم جهودك، واعمل في صمت.

حظك اليوم برج الحوت 19-10-2022 على الصعيد العاطفي

تدير علاقاتك بحكمة، وتحدد جيدا أولوياتك، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.