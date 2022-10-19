حظك اليوم برج الثور الأربعاء 19-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يحب أن يكون في استقرار عاطفي طول الوقت، فهو لا يستطيع أن يعيش دون وجود حب في حياته، إلى جانب أنه متحمل المسئولية بشكل كبير ويحب أن يعيش في استقرار عاطفي خلال الزواج وتكوين الأسرة، حيث يتسم مولود برج الثور بأنه شخص رومانسي ويستعد لإسعاد حبيبته.

مواصفات برج الثور

ويتسم مولود برج الثور أنه أناني بشكل كبير ويفكر في نفسه فقط متجاهلا مايحبه، كما أنه سليط اللسان وينطق بكلام لا يعنيه بشكل كبير في معظم الأحيان، كما أنه يميل للروتين في حياته ورغم أنه يجعله يشعر بالملل في أغلب الأحيان، لأنه يخشى التغيير المستمر.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤادن خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

يجب أن تدرس الأمور جيدا قبل أن ترد بالرفض أو القبول، ولكن يجب أن تأخذ في اعتبارك جيدا الأمور الاستفزازية وتحاول تجنبها وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، فلا تدع حساسيتك تدفعك لإثارة المشكلات مع من حولك حتى تشعر بالهدوء بعض الوقت وتتجنب الوقوع في مشكلا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.