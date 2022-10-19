حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 19-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحوت بحب الفكاهة، ويمتلك العديد من الأصدقاء حوله ولكن لا يعطي سره لأحد منهم بسهولة فهو لا يثق بالكثيرين مهما كثر الناس حوله، وهو شخص اجتماعي يحب تكوين العلاقات ومعرفة الناس في كل مكان يذهب إليه، كما أنه شخص صادق ومخلص، يحب التواجد في المناسبات المختلفة والوقوف بجوار أصدقائه في المناسبات السعيدة والحزينة، ويحرص على التواصل معهم في كل الأوقات.

في السطور التالية نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة اليوم، وهو ما يؤثر عليك بالسلب اليوم وقد يتسبب في انخفاض طاقتك، لذا عليك أن تتماسك وأن تكون هادئا مع تنظيم جهودك والعمل في صمت، وفق نصائح عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

تدير علاقاتك بحكمة، وتحدد جيدا أولوياتك، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي.