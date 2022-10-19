أمين سر تشريعية الشيوخ: مصنع الرمال السوداء سيفتح آفاقا جديدة للاستثمار

قال النائب فرج فتحي فرج، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضيف إلى قائمة إنجازاتها إنجازا جديدا، بافتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس في محافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة.

آفاق جديدة للاستثمار

وأكد «فرج» أن هذا المشروع العظيم سيفتح آفاقا جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الشاملة التى تسعى إليها الدولة بكل إصرار وثبات رغم ما تواجهه من تحديات فرضتها الظروف العالمية، موضحا أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواجه التحديات بالإنجازات في جميع المجالات.

وشدد أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، على أن مصنع الرمال السوداء سيحقق لمصر ملايين الدولارات، وسيصنع قيمة مضافة للمنتج المصري؛ لأنه سيوفر الكثير من المعادن التي كانت تضطر الدولة لاستيرادها من الخارج، وهو ما سيوقف استنزاف العملة الصعبة، بل أنه سيفتخ الطريق أمام تصدير هذه المعادن وجلب العملة الصعبة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرمال السوداء التي تتواجد دائما عند مصبات الأنهار تحتوي على نسبة من المعادن الاقتصادية، مثل إلمنيت، وزيركون، وجارنت، وروتايل، وماجنتيت، وهو ما يجعل هناك قيمة اقتصادية كبيرة لهذه الرمال في الحفاظ على الثروات التعدينية للدولة المصرية، مؤكدًا أن استخلاص هذه المعادن الاقتصادية من الرمال أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محليا وعالميا، سيساهم في تعظيم القيمة المضافة لها من خلال تحويلها إلى منتجات جاهزة للعمليات الصناعية، ما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصري.

نموذج حي لتطبيق البحث العلمي

وشدد النائب فرج فتحي فرج، على أن مشروع مصنع الرمال السوداء، يعتبر نموذجا حيا لتطبيق البحث العلمي وأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويجسد العلاقة بين هيئة المواد النووية والشركة الخاصة بالرمال السوداء؛ إذ جرى استكشافه عبر الطائرات لمادة المعادن السوداء على ساحل مصر، وجرى وضع دراسة جدوى بالتعاون مع كبرى مراكز البحث في العالم.

وأكد أن قرار إنشاء الشركة يؤكد أن لدينا قيادة سياسية واعية، تدرك تحديات المرحلة ولا تدخر جهدا في دعم الاقتصاد المصري للوصول إلى الجمهورية الجديدة التى نحلم بها جميعًا.