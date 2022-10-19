«المواد النووية»: توفير أحدث الأجهزة لحماية العاملين بـ«الرمال السوداء»

قال الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، إنَّ مشروع الرمال السوداء قائم على دراسات بيئية على أعلى مستوى، وجميع العاملين بالمشروع تحت رقابة شديدة من أساتذة هيئة المواد النووية للوقاية من الإشعاع، من خلال أحدث الأجهزة الرقابية والنظم على مدار الساعة، إضافة لتطبيق أعلى معايير الحماية البدنية للعاملين، إضافة لتنظيم العمل بساعات محددة تحمي العامل من التعرض لأي إشعاع.

دراسات بيئية على أعلى مستوى لمشروع الرمال السوداء

وأوضح «ميرة» خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ المواد المشعة محفوظة في أغلقة وعبوات تمنع أي إشعاع من الخروج، لافتًا إلى أنَّ البعد البيئي متوفر تمامًا، وجميع مراحل المشروع صديقة للبيئة، في ظل توجيه الرئيس السيسي بحماية العاملين وتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية وعدم التأثير الصحي على الإنسان العامل بالمشروع.