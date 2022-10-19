ببساطة.. «س و ج» حول الرمال السوداء: منحة الطبيعة للجمهورية الجديدة

دائمًا ما تحوي مصر كنوزًا كثيرة غير مستغلة؛ حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، ووضع نصب عينيه استغلالها على أكمل وجه، لتواكب مصر بذلك غيرها من الدول الكبرى، ولتكون إحدى صروح الجمهورية الجديدة.

وتستعرض «الوطن»، في صيغة سؤال وجواب كل المعلومات عن «الرمال السوداء» بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مجمع مصانع الشركات المصرية للرمال السوداء، وفقًا لحديث اللواء مجدي الطويل رئيس الشركة المصرية للرمال السوداء لـ«الوطن»، وحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ما هي الرمال السوداء؟

الرمال السوداء هي نوع من الرواسب الرملية، تكونت منذ أزمنة جيولوجية، سابقة كنتيجة لنقل الرواسب الفُتاتية من الصخور والهضاب بشرق ووسط إفريقيا؛ حيث منابع نهر النيل، التي حملتها مياه النهر في رحلتها إلى منطقة المصب على السواحل الشمالية لمصر، ويُلقي النهر بحمولته من هذه المواد الفُتاتية عند التقائه بمياه البحر المتوسط.

وتعود تسميتها بالرمال السوداء إلى غَلبة اللون الأسود عليها؛ بسبب احتوائها على معدني «الماجنيتيت» و«الإلمينيت» الأسودي اللون.

أين تنتشر هذه الرمال؟

تنتشر هذه الرمال على السواحل الشمالية لمصر من مدينة «إدكو» غربًا حتى مدينة العريش شرقًا، إما على شكل رواسب شاطئية غير مُتصلة، أو على هيئة كُثبان رملية مُتاخمة للمنطقة الشاطئية. بالإضافة إلى ما تمّ استكشافه حديثًا على ساحل البحر الأحمر جنوب مصر.

ما المواد التي يمكن استخراجها من الرمال السوداء؟

سيستخلص المصنع 6 مواد خام تدخل في 49 صناعة استراتيجية وهامة، يتم استيراد موادها الخام من الخارج.

الرمال السوداء تحتوي معادن أثبتت الدراسات جدواها الاقتصادية الكبيرة، مثل معدن «الألمنيت»، و«الروتيل»، والذي يستخدم كمواد خام في صناعات معدنية هامة، والدهانات، والمصابغ، والورق، والجلود، والأجهزة التعويضية، والمستحضرات الطبية.

«الرمال السوداء» يستخلص منها أيضاً معدن «اليركون»، مثل السيراميك، والسبائك، والمواتير، وتركيبات الأسنان، وأيضاً معدن «المجناتيت»، يضم الحديد الاسفنجي، والحديد الزهر عالي الجودة، وخرسانات تتحمل حرارة عالية، والأسمدة، وإزالة ملوحة التربة.

«الجارانيت»، أحد المعادن الست التي سيتمّ استخلاصها من الرمال السوداء، والتي تستخدم في صناعة فلاتر المياه، وقطع الرخام، والجرانيت، فضلاً عن معدن «المونزايت»، والذي يستخدم في صناعة الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، والمعادن النادرة.

كم يبلغ الاحتياطي المصري من هذه الرمال؟

نحو 5 مليارات متر مكعب، بخلاف مناطق أخرى تجري عمليات استكشاف لها، إذ تكفي الكميات المكتشفة للعمل لمدة 200 سنة مقبلة، بخلاف المناطق التي ما تزال «تحت التقييم».

وتناهز الاحتياطات المؤكّدة 238 مليون متر مكعب، بما يكفي للعمل لمدة 20 عامًا، وتلك الاحتياطات مرشحة للزيادة، وبالتالي فترة عمل المشروع، والقيمة الاقتصادية المضافة للدولة المصرية، كما أنَّ كميات الرمال السوداء تتركز على المناطق الساحلية من رشيد حتى رفح شرقاً.

كيف نستغل «الرمال السوداء» بمشروعات الاقتصاد الأخضر؟

مشروع الرمال السوداء له أبعاد اقتصادية، وبيئية، وهو مشروع من مشروعات الاقتصاد الأخضر، لأنّه عديم الانبعاثات الكربونية، كما يوجد نقاط اجتماعية له، عبر تجهيز بنية تحتية وتسليمها للمحافظات، فضلاً عن التعاون مع أهالي المناطق التي يتمّ تنفيذ مشروعات فيها، دعماً من الشركة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وتعمل هيئة المواد النووية على استدامة اكتشاف الرمال السوداء في مناطق جديدة، تلبية لاستراتيجية الرئيس السيسي، وحرصه على الاستغلال الاقتصادي لهذا المشروع.

كم فرصة عمل يوفرها المشروع؟

مشروع البرلس وحده يوفر قرابة 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن كل منطقة من المناطق الـ11 المتوفرة بها هذه الرمال سيتمّ إنشاء مشروع خاص بها، مع توفير كميات ضخمة من العمالة.