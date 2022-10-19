حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في الهيروين بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين والهيدرو على نشاط واسع، واتخاذه من منطقة زراعة قرب مركز ومدينة أبوصوير، ملاذًا للاتجار في المواد المخدرة.

وواجهت جهات التحقيق المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن نشاط المتهم، كونه أحد العناصر حديثة الخروج من السجون في السنوات القليلة الماضية على ذمة قضايا اتجار في المواد المخدرة.

استهداف المتهم

واستهدفت مأمورية مكبرة لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المتهم قرب مركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية حال استقلاله سيارة ملاكي، عثر بداخلها على كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وأوضحت مصادر أمنية، أن المواد المخدرة وصلت إلى نحو 3 كيلوجرامات، بينها كمية مجهزة للبيع، فيما تم ضبط كمية أخرى من مخدر الهيدرو في السيارة وصلت إلى نحو نصف كيلو.

وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة المضبوطة من الهيروين والهيدرو والسيارة، وبعرض المتهم على جهات التحقيق أصدرت قرارها المقدم، فيما أمرت النيابة العامة بوضع المواد المخدرة كأحراز لحين انتهاء التحقيقات.