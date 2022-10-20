حظك اليوم برج السرطان الخميس 20-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدع مولود برج السرطان في بيئات العمل المنفتحة التي تجعله يتخذ قرارته بحرية تامة فهو يفضل الأعمال الخاصة بالتواصل مع أشخاص آخرين بشكل مباشر، كما أن شغفه قد يكون عائقا في طريق تطوره في بعض الأحيان.

مواصفات برج السرطان

وعلى الجانب العاطفي نجد أن مولود برج السرطان حذر بشكل كبير في علاقاته فهو لا يدخل علاقات عابرة أبدا، ويقدر التواصل مع شريك حياته بشكل كبي في مختلف أمور الحياة، كما أنه كتوم بدرجة كبيرة ولا يبوح بأموره الداخلية لمن حوله إلا من يشعر بالراحة الكبيرة معهم.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وموقفك المالي، حيث أن التسرع يجعلك تدخل في مشكلات عديدة وفق حظك اليم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك مع الجميع، وعليك ألا تجعل التشوش يؤثر عليك بشكل كبير حتى لا تخسر أحبائك وفق حظك اليم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.