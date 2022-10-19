حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 19-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج السرطان حياته الخاصة والعاطفية، يسعى للحصول على الاستقرار وسط أسرته، لديه قدرة على مواجهة صعوبات الحياة، مخلص لشريك حياته كثيرا، ورومانسيا معه إلى أقصى درجة.

وخلال السطور التالية، نستعرض تصريحات عبير فؤاد لـ«الوطن»، بشان حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الاربعاء الموافق 19 أكتوبر.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم الأربعاء مولود برج السرطان باعتماد اللباقة، كما يجب ألا تدع نفسك تغرق في مشاكلك العاطفية، كما يجب أن تكون حريصا في كل أقولك وافعالك وأن تتأنى قبل اتخاذ أي قرارت تؤثر على حياتك الأسرية والاجتماعية، كما يجب أن تنتبة لأقوالك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الافلاك بضرورة التروي اليوم مولد برج السرطان على الصعيد المهني، حيث أن القمر يتنافر اليوم مع زحل في منزلي المال، وهذا سوف يطالبك بضرورة الاهتمام بخطواتك وحساباتك، كما يجب عليك ان تقوم بتوجيه نفقاتك للضروريات فقط وأن تحافظ على مواردك المالية حاليا، ولا تضعف أمام الإغراءات، وفق ما اكدت عليه عبير فؤاد خبيرة الفلك والابراج عن توقعات حظك اليوم.