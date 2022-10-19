مشاركون بمؤتمر جامعة بنها عن قمة المناخ: نسعى لبناء قدرات شباب الباحثين

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، فعاليات المؤتمر الأول لطلاب الدراسات العليا في العلوم الإنسانية، الذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والباحثين.

الاهتمام ببناء الإنسان

وفي كلمته، أكّد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، لذا يقدم عرضا للأفكار والحلول العلمية لاستثمار العقول وبناء جيل بحثي علي أسس علمية ومرتكزات ثابتة مراعية للقيم والمثل ومتصلة بعصر التقنية، مشيرًا إلى أنَّ تطور المجتمع يتوقف على تطور المعارف، من خلال الدور الأساسي الذي تقوم به العلوم الإنسانية في محاولة لتحقيق تنمية مستدامة.

وأضاف رئيس جامعة بنها أن رقي الأمم وتطورها يتوقف على مساهمة مراكز البحث ومؤسساته في دراسة المشكلات التي تعاني منها المجتمعات، كما أن التغيرات والمستجدات التي نعيشها تدفع المؤسسات الأكاديمية والتربوية والعلمية إلى مناقشة هذه التطورات مع المختصين والباحثين لوضع الحلول، متابعًا «نحن نعيش ثورة في التقدم العلمي، الأمر يستدعي تداخل الكثير من العلوم في محاولة لرصد ما يحدث داخل الكائن الحي، كما أننا بحاجة إلي تعزيز روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن

بناء قدرات شباب الباحثين

من جهته، قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث إنَّ هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات العلمية المستهدف إقامتها سنويا بشكل دوري والتي تسعى لبناء قدرات شباب الباحثين، وطلاب الدراسات العليا، مشيرًا إلى أنَّ العلوم الإنسانية ساعدت على دراسة الإنسان الأمر الذى يساعد في تقبل الآخر وتعزيز قيم العدالة ونبذ التطرف.

وقالت إيمان عبدالحق عميدة كلية التربية السابق ومقرر المؤتمر إنَّ المؤتمر ناقش عدداً من المحاور وهي العلوم التجارية والاقتصادية، والعلوم القانونية، وعلوم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والعلوم التربوية والنفسية والاجتماعية والدراسات الأدبية واللغوية، وعلوم التربية الرياضية، ودور التكنولوجيا في تطوير العلوم الإنسانية، والتنمية المستدامة، مبينًا أنَّ جميع البحوث الذي سيتمّ قبولها بالمؤتمر سيتمّ نشرها في مجلة بنها للعلوم الإنسانية كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها.

ضم المؤتمر عددًا من الجلسات، منها «قمة المناخ والاستثمار وفرص العمل في المحافظات المصرية»، وتحدث فيها الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، و«التغير في أشكال الحروب وتأثيرها على الأمن الإنساني» تحدث خلالها اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، ستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، و«إصلاح التمويل الحكومي المقدم للتعليم الجامعي في مصر» تحدث فيها الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، و«الواقع الافتراضي وتقنيات الميتافيرس ومستقبل الإعلام الجديد في عصر الذكاء الاصطناعي»، تحدث خلالها الدكتور فتحي شمس الدين، أستاذ الإذاعة والتليفزيون، وخبير الإعلام الرقمي.