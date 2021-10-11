رئيس جامعة بنها: حريصون على تحسين مخرجات البحث العلمي

شهد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي في دورته السابعة بقاعة تحيا مصر، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

وفي كلمته، قال الدكتور جمال سوسة: «إن الاحتفال بيوم التميز العلمي في دورته السابعة يأتي انطلاقا من مسؤولية جامعة بنها الوطنية وتمشيا مع أهداف التنمية المستدامة للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي»، متابعا «وكذلك تحسين مخرجات البحث العلمي ليواكب متطلبات المشروعات القومية في مصر لتطوير مجالات الطاقة والمياه والصحة والغذاء وكذلك في المجالات الاجتماعية».

رئيس جامعة بنها: تحفيز وتقدير المتميزين لدعم تطوير التعليم

وأكد «سوسة»: «أن جامعة بنها تسعى دائما لدعم وتحفيز وتقدير المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع»، مشيرًا إلى أن اهتمام الجامعة بالبحث العلمي يأتي باعتباره أحد ركائز الإبداع والابتكار وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع والقطاع الصناعي.

وأضاف رئيس الجامعة: «أن البحوث العلمية التي تحمل اسم الجامعة تعد أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز في مجال تصنيفها محليا وإقليميا ودوليا والذي ظهر تأثيره واضحا في الإصدارات الأخيرة لتصنيف الجامعة في تصنيف شنغهاي والتايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي باصداراته المختلفة».

«سوسة»: حريصون على دعم البحث العلمي

وأشار «سوسة» إلى أن جامعة بنها حريصة على دعم نشاطات البحث العلمي والقائمين به من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ليحقق أهدافه المتمثلة في النمو والتنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع، بما يؤدي إلى تغيير نوعية وجودة الحياة للمجتمع برمته وزيادة رفاهيته.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن احتفالية التميز العلمي تأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتشجيع التميز ودعم المتميزين على كافة المستويات بما يحقق رؤية الجامعة ورسالتها، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على بناء قدرات الباحثين وتنمية مهاراتهم ودمجهم في العمل العام داخل الجامعة وحثهم دائما على الإبداع والتميز؛ مما سيكون له الأثر في تحسين مؤشرات الجامعة وسمعتها الأكاديمية وعند جهات التوظيف.

وأشار «الجيزاوي» إلى أن جامعة بنها تسعى دائما على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة، مضيفًا أن الجامعة تتبنى أيضا العديد من البرامج التي تعمل على تحفيز المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين كما تتطلع الجامعة أيضا لتحسين مؤشرات البحث العلمي وجودة مخرجاته وربطه بالصناعة.

في سياق متصل، كرم رئيس جامعة بنها والنواب خلال الاحتفالية أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز الجامعة 2021، وتكريم الكليات التي ظهرت تخصصاتها بتصنيف التايمز لمؤسسات التعليم العالي للموضوعات لعام 2021، وتكريم المتميزين في النشر العلمي الدولي في مجلات الفئة الأولى خلال آخر دورتين يناير 2021 حتى يونيو 2021 وكذلك تكريم الطلاب المتفوقين أوائل كليات الجامعة 2021، كما تم تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقة ريادة الأعمال والابتكار.