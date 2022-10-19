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قطاع «الثروة الداجنة»: ننتج 40 مليون بيضة يوميا.. والأسعار مستقرة

كتب:

منة عبده
02:16 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
أسعار البيض.. صورة أرشيفية

أسعار البيض.. صورة أرشيفية

أكّدت مصادر بقطاع الثروة الداجنة، استقرار أسعار البيض خلال هذه الأيام، وذلك ردًا على ما تداولته عدد من المنصات بمواقع التواصل الاجتماعي، حول ارتفاع أسعار البيض ووصولها لـ90 جنيهًا، منوهة إلى أنَّ الزيادات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، إذ أنَّه يتمّ إنتاج نحو 40 مليون بيضة يوميًا، خاصة أنَّ البيض جزء أساسي من الغذاء اليومي للمصريين، وعدد كبير منهم يحرص على جعل البيض وجبة غذائية أساسية.

إجراءات صارمة من الدولة لمواجهة تخزين السلع

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إنَّ السبب وراء ظهور شائعات ارتفاع أسعار البيض  يعود إلى محاولة بعض التجار وموردي البيض لتخزينه وعرضها بأسعار أعلى، وهو ما تواجهه الدولة بإجراءات صارمة، إذ تسعى الدولة جاهدة لتوفير البيض بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال توفير البيض بأسعار مخفضة داخل مجمعات وزارتي التموين والزراعة، كما تشن مباحث التموين حملات على تجار وموزعي البيض، للتأكّد من عدم تخزين البيض والأعلاف، وفرض المحاسبة والعقوبة على ما يثبت مخالفته.

استقرار سعر طبق البيض

وشددت المصادر أنَّ هناك استقرارًا في أسعار البيض اليوم الأربعاء، بجميع الأسواق المختلفة وفي كل محافظات ومدن الجمهورية، رغم عدم استقرار أسعار الأعلاف بالأسواق، موضحة أنَّ سعر طبق البيض الأحمر يبلغ نحو 85 جنيهًا في بعض المناطق، و83 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.