برلماني: مصانع الرمال السوداء تفتح آفاق استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع مصانع الرمال السوداء بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن مصنع الرمال السوداء هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعد إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.

وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن المصنع يساهم في تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة بما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة، بجانب أن مصر تمتلك أكبر احتياطي في العالم من الرمال السوداء بعد 5 سنوات من تدشين مصنعين جديدين وأحدث كراكة في العالم لخدمة الإنتاج، لاستخلاص 41 عنصرا مستخدمة في صناعة المواد النووية والطائرات والصلب.

الرمال السودة ثروة هائلة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرمال السوداء تمثل ثروة هائلة حيث تحتوي على الكثير من المعادن المهمة التي تدخل في عشرات الصناعات بينها المفاعلات النووية وصناعة الطائرات والذهب والفضة والحديد والصلب، بالإضافة إلى معادن «الألمنيت، الروتيل، والماجنيت الزركون، والثوريا الجارنت المونازيت، وأملاح السيريوم والبثوريوم السليكا الثقيلة»، غلى جانب الكثير من الغازات المهمة التى تستخدم فى صناعة الذهب منها الكاسيتريت.

11 موقعًا للرمال السوداء على السواحل الشمالية

وذكر النائب، أن مصر واحدة من أهم الدول التي تتوافر بها الرمال السوداء، وكشف آخر مسح جوى قامت به هيئة المواد النووية المصرية عن امتلاك مصر ما يقرب من 11 موقعًا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، بدءًا من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 كيلو متر، لافتا إلى المصنع من أحدث المصانع وتم الاستعانة بأحدث تكنولوجيا التعدين في العالم، ويتم التشغيل باستخدام الغاز الطبيعي وتدبير المياه اللازمة للعملية الصناعية من خلال 4 آبار سحب لتوفير المياه اللازمة ويتم تحليتها بواسطة محطة تحلية بقدرة 2100 متر مكعب مياه في اليوم.