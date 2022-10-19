من بركة غليون إلى الرمال السوداء.. كيف تغيرت كفر الشيخ في عهد السيسي؟

لا تزال ثمار مشروعات التنمية للرئيس السيسي خلال الأعوام الـ5 الماضية حتى اليوم الأربعاء، مستمرة في سواحل محافظة كفر الشيخ، وتهدف لإقامة مشروعات تنموية وطنية استراتيجية في مجال الاستزراع السمكي ببركة غليون، التي تقع علي الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه، وسوف ينفذ المشروع على مراحل، ويعد من أهم المشروعات التي افتتحها الررئيس السيسي اليوم أيضًا، مشروع الرمال السوداء أرض «ملاحة منيسي»، الواقعة على الطريق الدولي الساحلي بمركز بلطيم في كفرالشيخ، بتكلفة بلغت نحو 4 مليارات جنيه.

14 مليار جنيه تكلفة مشروع «بركة غليون»

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن افتتاح رئيس الجمهورية لمشروع «بركة غليون» بمركز مطوبس بالمحافظة، في نوفمبر عام 2017، يعد نقلة نوعية اقتصادية كبيرة لمصر ولأبناء المحافظة، إذ تعد المزرعة الأكبر في الاستزراع السمكي بمنطقة الشرق الأوسط، بتكلفة 14 مليار جنيه.

كما أشار المحافظ إلى أن مشروع الاستزراع السمكي في «بركة غليون»، يضم عدة مصانع بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبري، ووحدات زراعة مكثفة، ومصنع إعلاف، ومصنع للتعبئة والتغليف، ومصنع «للفيوم»، وذلك تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، بهدف تنمية الثروة السمكية في مصر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ويقول فيصل متولي أحد أبناء مركز بلطيم بالمحافظة، إنّ افتتاح السيسي اليوم الأربعاء، لمشروع الرمال السوداء كأحد كنوز الشرق الأوسط، مثل سعادة بالغة للمواطنين: «مشروع الرمال السوداء دافع اقتصادي كبير لمصر لم يتحقق من قبل، منذ أن جرى التفكير فيه من سبعينيات القرن الماضي، ليظهر للنور اليوم، في عهد السيسي، ويمثل عوائد اقتصادية كبيرة لمصر ويوفر أيضًا فرص عمل للشباب».

رئيس جمعية الصيد الآلي: السيسي وعد ووفى

وأشار حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، إلى أن الرئيس السيسي يعد ويوفي ويؤمن بالعمل لما يصب لمصلحة أبناء الوطن، فمن قبل وعد بإقامة أكبر مشروع بالشرق الأوسط للاستزراع السمكي في «بركة غليون»، بمطوبس، وهو الآن ينتج أسماك متنوعة ومختلفة، لتنتج كفر الشيخ أسماك بنحو 46% من إنتاج الجمهورية، من «البلطي، البوري، الجمبري، الدنيس وغيرها».

وأضاف أن أهالي كفر الشيخ يشعرون بالفخر لما يحدث في سواحل البرلس، وافتتاح الرئيس السيسي لمشروع كبير وضخم مثل الرمال السوداء، الذي سيضع المنطقة على الخريطة العالمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل للشباب.