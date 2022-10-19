عبدالمنعم سعيد: الرمال السوداء ستحقق لمصر ثُلث دخل قناة السويس

قال الدكتور عبد المنعم سعيد أستاذ العلوم السياسية، إنّ مصر تمتلك كنوزا ضخمة من الثروات المعدنية ومن أهم هذه الكنوز، الرمال السوداء، التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة على منع استخدامها في البناء، وتجريم سرقتها باعتبارها عملا جنائيا، وأمر باستغلالها بالطريقة الصحيحة.

ثلث دخل قناة السويس

ويعد مشروع الرمال السوداء واحدا من أهم المشروعات القومية في مصر التي كانت مجرد حلم دام على مدار عقود ماضية، وتحول إلى واقع ملموس على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد البدء في عمليات الفصل والتكريك للرمال السوداء التي ستدر دخلاً على مصر يعادل ثلث دخل قناة السويس.

وأضاف: «تم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن والالتزام بمعايير السلامة البيئية، والصحية المتبعة عالميا، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة، لخلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري».

الرمال السوداء

يشار إلى أن الرمال السوداء هي رواسب شاطئية سوداء ثقيلة جاءت من منابع النيل وتراكمت على بعض الشواطئ، حيث تتركز رواسب الرمال السوداء عند مصب النيل بالقرب من دمياط ورشيد، وتمتلك مصر قرابة الـ 11 موقعا غنيا بالرمال السوداء.

وتتحول تلك الرمال إلى منتجات استراتيجية بعد فصلها في أماكنها بأجهزة خاصة، تدخل في 41 صناعة مهمة، لعل أبرزها: «صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وأنابيب البترول، ومواد الإشعاع النووي»، وتحتوي الرمال السوداء على كثير من المعادن الثقيلة، وتتكون من مجموعة من الطبقات داخل التربة بالدلتا، وتختلف في أحجامها ونسب تواجدها من منطقة لأخرى.