حلم حققه الرئيس.. نواب يشيدون بتوطين صناعة الرمال السوداء في مصر

قال برلمانيون، إنّ مصر واحدة من أهم الدول التي تتوافر بها الرمال السوداء، إذ كشف آخر مسح جوي قامت به هيئة المواد النووية المصرية عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، بدءًا من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 كيلو متر.

صناعة الرمال السوداء في السوق المصري

وأكدت النائبة هند رشاد عضو مجلس الشيوخ، أنّ صناعة الرمال السوداء تعتبر جديدة في السوق المصري، وكانت حلمًا على مدار عقود، حتى تم توفير التكنولوجيا للقيام بتلك الصناعة، وبدأ الاعتماد على تلك الرمال السوداء التي تترسب عند مصبات الأنهار، وحيث تتكون مع الوقت معادن رملية وصخرية على الشواطئ، لافتة إلى أنه كان هناك صعوبة في تنفيذ المشروع، الذي يحتاج إلى أبعاد خاصة في المياه لم تكن متوفرة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم تجميع المصنع بطريقة مبتكرة في حوض جاف وبعد الانتهاء من إنشائه تم فتح الحاجة بين البحيرة والحوض وتعويم المصنع، كما احتاج المصنع إلى كراكة بمواصفات خاصة، فتم التوجيه بشراء الكراكة تحيا مصر، التي تم تصنيعها في هولندا، وهي أول كراكة في العالم صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء بدلا من الديزل بطاقة إنتاجية 2500 م في الساعة، فالمشروع يحمل في تفاصيله إنجازات أخرى لم تكن تتحقق لولا وجود إرادة مصرية.

تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية

من جانبه، قال النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، إنّ مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ، الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.