الدومينيكان تشارك بـ«رفائيلا» في أسبوع السينما الإيبروأمريكية بالإسكندرية

تشارك سفارة جمهورية الدومينيكان، اليوم الأربعاء، بفيلم «رفائيلا»، إنتاج 2021، للمخرج تيتو رودريجيز، وقصة كريسيتيان موخيكا، في إطار فعاليات النسخة الثانية من أسبوع السينما الإيبروأمريكي، الذي يقام في محافظة الإسكندرية.

وأشار بيان للسفارة أصدرته اليوم الأربعاء، إلى أن الفيلم بطولة الفنانة جوديت رودريجيز، وبمشاركة مانويل رابوسو، وكوكبة من نجوم السينما الدومينياكنية، والذي سيشارك في أسبوع السينما الإيبروأمريكية، الذي يقام في محافظة الإسكندرية.

فكرة أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول قصة الشابة رفائيلا، في أحد الأحياء المهمشة بالعاصمة سانتو دومينجو، وهي زعيمة عصابة من الأحداث الخارجين على القانون، ووسط عالم يزداد عنفا بصورة مستمرة، تبحث رفائيلا عن هويتها وفرصة الحصول على مستقبل أكثر تفاؤلا لها ولباقي المحيطين بها.

ولفت البيان إلى أن الفيلم عُرض لأول مرة في مايو 2022، في إطار فعاليات مهرجان الفنون الجميلة السينمائي، وحصل على الجائزة الأولى في فئة «أول نظرة»، التي يقدمها مهرجان بنما الدولي للفيلم منذ عام 2015، لدعم السينما الإقليمية.

16 دولة تشارك في مهرجان أسبوع الأفلام الإيبروأمريكية

ومن المقرر عرض الفيلم في القاهرة، في الـ19 من أكتوبر الجاري، الساعة الثامنة مساء بالمركز الثقافي الإسباني (ثربانتيس)، وفي الـ 26 من أكتوبر السادسة مساء في مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن هناك 16 دولة تشارك في فعاليات مهرجان أسبوع الأفلام الإيبروأمريكية، وهي: «إسبانيا، الأرجنتين، البرتغال، البرازيل، بوليفيا، الأكوادور، كولومبيا، غواتيمالا، المكسيك، بيرو، جمهورية الدومينيكان، أوروجواي، بنما، باراغواي، فنزويلا، الإكوادور».