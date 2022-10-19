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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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أمناء الحوار الوطني: المجلس في حالة انعقاد مستمر لاختيار الكوادر المشاركة

كتب:

هاجر عمر
02:53 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المجلس عقد الاجتماع رقم 11، وتضمن جدول أعماله توجيه الشكر للرئيس السيسي للإفراج عن عدد من المحبوسين، لافتًا إلى أن القرار يعكس رسائل هامة أبرزها حرص الرئيس على كل المصريين، مشيرًا إلى الاجتماع ناقش طرح الأسماء المرشحة لحضور لجان الحوار، حيث تقدمت أكثر من جهة بقوائم من الممثلين للهيئات المختلفة من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وأعضاء مجلس الأمناء ومقرري العموم ومقرري المحاور والمساعدين.

القوائم المرشحة تتضمن أعدادًا ضخمة جدًا

وأضاف عبد القوي ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن الجلسة كانت طويلة كون القوائم المرشحة تتضمن أعدادًا كبيرة جدًا، سيتم دعوتهم لحضور جلسات الحوار الوطني بعد اختيارهم، كاشفًا أن الأولوية لاختيار ذوي الخبرة ومقدمي المقترحات وأوراق العمل.

مجلس أمناء الحوار الوطني في انعقاد مستمر 

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن المجلس في انعقاد دائم ومستمر لمناقشة اختيار الأشخاص الذين سيتم دعوتهم لجلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن ترحيب الأعضاء بدعوة الرئيس السيسي والحكومة بانعقاد المؤتمر الاقتصادي، منوهًا عن اختيار القضايا الاقتصادية التي سيتم مناقشتها بالمؤتمر. 

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بقلم هاجر عمر