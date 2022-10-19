مهندسو «الرمال السوداء»: المصنع وفر 5 آلاف فرصة عمل لأبناء كفر الشيخ

قال المهندس حمادة الصاوي، مسؤول عملية الإنتاج في مصنع الرمال السوداء، إنّ فريق العمل تدرّب على يد خبراء من أستراليا نظري وعمليا، على تشغيل المعدات حتى الوصول إلى المنتج النهائي، لافتا إلى أنّ المشروع فرصة مميزة لأبناء محافظة كفر الشيخ: «كان حلم يكون عندنا مشروع للرمال السوداء في محافظتنا، خاصة إننا درسنا هندسة التعدين ومستنين الفرصة».

افتتاح مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ

من جانبه، أوضح محمود خالد، مهندس تعدين، خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز» على هامش افتتاح مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ، أنّ الفريق مسؤول عن الإنتاج والجودة في آن واحد، وتدرّب على يد خبراء أستراليين على تشغيل المصانع بعد اجتياز التدريب كاملا وامتحانات التقييم، مضيفا أنّ المصانع تعمل وتنتج وفقا لأعلى مواصفات الجودة.

فرص عمل لأبناء كفر الشيخ

وأشار المهندس محمود خالد، إلى أنّ المشروع وفّر فرص عمل لأبناء كفر الشيخ، خاصة أنّ هندسة التعدين من الأقسام التي لها فرص عمل محدودة في مصر، والآن أصبح الإقبال كبير جدا على الكلية والقسم بالتحديد، حيث وفّر مشروع الرمال السوداء 5000 فرصة عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ، خاصة وأنّها محافظة غير صناعية في الأساس.

مصانع الرمال السوداء صديقة للبيئة

وتابع: «في مجمع مصانع التركيز نتسلم الخامات بعد فصل الشوائب عنها، وتتكون من 7 عناصر، ويتم إدخالها للمصانع بالترتيب تبعا لفصل المواد في كل مصنع وفقا لتخصص المواد»، مؤكدا أنّ مصانع الرمال السوداء صديقة للبيئة ولا تنتج أي انبعاثات مضرة بالبيئة.