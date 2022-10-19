أسعار الغاز الطبيعي تتراجع في أوروبا.. التخزين كلمة السر

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لليوم الرابع على التوالي، مع تداول العقود الآجلة للغاز الهولندي للشهر الأمامي عند 120 ميجاوات في الساعة، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، حيث أدى الطقس المعتدل ووفرة المخزونات إلى تخفيف المخاوف بشأن النقص.

سعة التخزين

كانت مواقع تخزين الغاز في أوروبا ممتلئة بنسبة تزيد عن 92% ووصل معدل مخزون ألمانيا إلى 96% اعتبارًا من 16 أكتوبر الحالي، بالإضافة إلى ذلك، تواصل البلدان الأوروبية الإعلان عن تدابير لمعالجة أزمة الطاقة المستمرة، وأمرت ألمانيا محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في البلاد بالاستمرار في العمل حتى منتصف أبريل 2023، في وقت تجري فيه شركة Enel SpA الإيطالية محادثات مع البنوك للحصول على خط ائتمان بقيمة 16 مليار يورو لتغطية مخاطر المشتقات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.

مخاوف قائمة

على الرغم من الارتياح في الوقت الحالي، أبقت مخاوف العرض طويلة الأجل على الانخفاض تحت السيطرة، واستقرت تدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا حتى الآن لكن التوترات تتزايد في المنطقة، ويهدف تخزين الغاز إلى التعامل مع التغيرات الموسمية في الاستهلاك فقط، وهو ما يمثل حوالي 22.5% من الاستهلاك السنوي.

توقعات بالزيادة

تاريخياً، وصل الاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 345 في مارس من عام 2022، ومن المتوقع أن يتم تداول الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي عند 158.06 يورو / ميجاواط ساعة بنهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 217.98 في غضون 12 شهرًا.