توجيهات من «التعليم» لتنظيم الانتخابات الطلابية: نريدها عرسا ديمقراطيا

وجّهت وزارة التربية والتعليم خطابا مهما إلى المديريات التعليمية والرائد العام لاتحاد الطلاب بالمحافظات، باتخاذ ما يلزم تجاه عملية الانتخابات بالمدارس والإدارات والمديريات، لتحقيق التربية الديمقراطية، وإعداد جيل من القيادات الطلابية الواعية القادرة على إدارة نفسها، ومجتمعها، وفي ضوء الموضوع المحوري «الاتحادات الطلابية، والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة»، الذي اتكأت عليه خطة اتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

تنظيم عملية إجراء الانتخابات

وأوضحت الوزارة أنّه يتم التأكيد على التزام أجهزة الاتحادات الطلابية بجميع مستوياتها بما ورد في القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2013، المنظم لعمل تلك الاتحادات، ومتابعة تنفيذ خطتها، والريادة، ومتابعة إجراء العمليات الانتخابية للاتحادات المشار إليها بجميع المستويات، طبقا للقرار الوزاري سالف الذكر، كما يتم تنظيم عملية إجراء الانتخابات بالمديرية على النحو التالي:

- تحديد يوم لإجراء الانتخابات على مستوى كل فصل بمدارس المديرية.

- تحديد يوم ثان لإجراء الانتخابات على مستوى كل مدرسة بالمديرية.

- تحديد يوم ثالث لإجراء الانتخابات على مستوى كل إدارة بالمديرية.

- تحديد يوم رابع لإجراء الانتخابات على مستوى المديرية؛ لجعل عملية الانتخابات أشبه بالعرس الديمقراطي الذي يسعد فيه الطلاب بالمشاركة، وإبداء آرائهم بكل حرية.

- تطبيق حصة الريادة وفقا لما ورد بالمادة رقم (36) من القرار الوزاري المشار إليه بداية من الصف الرابع الابتدائي، شريطة ألا تتعدى الحصة الرابعة.

تفعيل دور مجلس الرواد

- إلزام رواد الفصول بإجراء العملية الانتخابية، وفقا لما ورد بالقرار الوزاري المشار إليه، والالتزام بأساليب الدعاية، والبرنامج الانتخابي، لإعداد جيل من القيادات الطلابية الواعية القادرة على صياغة الحياة الاجتماعية داخل المدرسة.

- تفعيل دور مجلس الرواد على كافة المستويات، وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وفقا لما ورد بالقرار الوزاري المشار إليه.

- حضور مدير المديرية لاجتماعات مجالس الاتحادات الطلابية، والمكاتب التنفيذية لها، طبقا لنص المادة رقم (٥٨) من ذات القرار؛ لإعداد القيادات الطلابية المنتخبة والممثلة لزملائها، على جميع المستويات، وتمكينها من ممارسة مهامها، طبقا للقرار الوزاري سالف الذكر .

- حضور مدير المديرية لاجتماع مجلس الرواد بالمديرية، ومتابعة تنفيذ حصة الريادة، وكذا عقد مجالس الرواد بالإدارات والمدارس من قبل المختصين.

- توجيه مديري الإدارات التعليمية والمدارس بحضور اجتماعات مجالس الرواد والاتحادات، والمكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية، كل في مستواه من أجل تفعيل دور الاتحادات الطلابية.

- التأكيد على متابعة دور المكاتب الفنية للاتحادات الطلابية في الإشراف على تنفيذ خطط تلك الاتحادات بالمديريات، والإدارات التعليمية، وتمكين الأخصائي الاجتماعي – مسؤول الاتحادات الطلابية بالمدارس من ممارسة دورة، وعدم تكليفه بأي أعمال إضافية أخرى، تعيق عمله في الاتحادات الطلابية، كما ورد بالمادتين رقمي (51)، و (74) من القرار الوزاري سالف الذكر.

- تشكیل مجلس، ومكتب تنفيذي بمدارس التربية الخاصة.

- تكلیف مدير المدرسة بالقيام بأعماله، وفق ما جاء بالمادة (58) من القرار الوزاري المذكور وتجدر الإشارة إلى أنه ستتم متابعة إجراء الانتخابات على كافة المستويات، من خلال الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.