«التعليم» توضح تفاصيل تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسب تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، خلال العام الدراسي الجديد 2023.

وأوضحت أن أعمال السنة للصف الأول الثانوي والثاني الثانوي حسب القرار الوزاري رقم 168 بشأن نظام التقييم الجديد لـ «مادة العلوم بفروعها ومادة الكمبيوتر»، مُقسمة إلى: «5% انضباط، و5% سلوك، و10% أحد اختبارات الشهرين، و80% اختبار الفصل الدراسي الأول».

خصم درجة من الطالب كل 3 أيام غياب

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى احتساب الدرجة الأعلى من نتيجة اختبارات الشهر في أكتوبر ونوفمبر، لافتة إلى أن ما يخص المواظبة والسلوك يتضمن خصم درجة من الطالب كل 3 أيام غياب، وكل 3 تنبيهات عن السلوك تُخصم درجة، موضحة أن المشروعات البحثية يقدمها الطالب قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول وتشمل 50 درجة ولا تضاف للمجموع بالإضافة إلى تقديم مشروعًا في نهاية العام.

تطبيق نظام التقييم على طلاب صفوف النقل

وطالبت وزارة التربية والتعليم، جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تطبيق نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، مع بداية امتحانات شهر أكتوبر الجاري، تزامنا مع تسيير العام الدراسي الجديد 2023.

العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط

ومن جانبه، أكد شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ «الوطن»، أن العام الدراسي الجديد 2023 في أسبوعه الثالث سار بصورة منتظمة وطبيعية، وأن الدراسة تسير داخل المدارس بشكل منضبط، منوهًا إلى أن جميع المدارس معقمة ومطهرة تماما ضد كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.