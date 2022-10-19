«التعليم» تكلف «الإدارات» بتحديث قاعدة بيانات الموجهين أولا بأول

وجهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة للإدارات، بشأن التوجيه الفني بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكدة على موجه العموم بالمديريات والإدارات التعليمية بزيارة أكثر من مدرسة في الإدارة، بداية من الطابور وحتى نهاية اليوم الدراسي، ومتابعة 3 فصول إن أمكن.

كتابة التقرير والزيارة في نهاية اليوم الدراسي لعدم المساءلة القانونية

وأضافت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بعدم التدخل في المتابعات الخاصة بالتوجيهات الفنية حيث متابعة الموجه للمدرسة متابعة فنية تخص المادة ونشاطها إلا من قبل التوجيه العام بالمديرية، وكتابة التقرير والزيارة في نهاية اليوم الدراسي لعدم المساءلة القانونية.

تسليم التقارير الشهرية لمكاتب التوجيه الفني.. أول كل شهر

وطالبت المديريات التعليمية، بتفعيل المكتب الفنية بالإدارات مع عدم تعارض المواعيد للمواد في حدود الأماكن المتاحة، ويحدد للموجه العام والموجه الأول بالإدارة يوم ثابت بمكتب التوجيه لأنهاء الأعمال الإدارية ميتم الإعلان عنها.

كما طالبت المديريات التعليمية، بتسليم التقارير الشهرية لمكاتب التوجيه الفني في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، وعدم تكليف الموجهين بالإدارات التعليمية إلا بعد الرجوع للتوجيه العام بالمديرية حسب الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

تحديث قاعدة بيانات الموجهين أولا بأول

ووجهت المديريات في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بتحديث قاعدة بيانات الموجهين أولا بأول من حيث العجز والزيادة، مؤكدة على الموجه زيارة جميع المدارس وعدم التركيز على مدارس معينة وعدم تكرار المدرسة إلا بعد الانتهاء من زيارة جميع المدارس دورياًَ إلا للضرورة القصوى بعد موافقة الموجه الأول بالإدارة، ومراجعة الخطة بمكتب التوجيه الفني قبل اعتمادها من قبل وكيل المديرية التعليمية.