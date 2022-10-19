التعليم: تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس الفنية المطبقة لنظام الجدارات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، ردا على استفسار عدد منها عن إمكانية تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

التعليم تجيز تفعيل مجموعات التقوية

أوضحت وزارة التعليم، في خطابها المرسل، أن الإدارة العامة للتعليم الصناعي، تفيد بأنه لا مانع من تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات، مع اتباع اللوائح والضوابط والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

نظام التقييم في منهجية الجدارات

نستعرض نظام التقييم بالمدارس التي تطبق البرامج الدراسية، وفق منهجية الجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل، كالتالي:

- التقييم Assessment: يعتمد بشكل أكبر على الشق العملي لقياس الجدارات المهارية عمليا وليس نظريا.

- التقييم النهائي في الدبلوم: يجرى تقييم ملفات أدلة الطالب من قبل لجنة خارجية من المتخصصين في مجال البرنامج.

- التقييم الداخلي والخارجي: يوجد نظام جودة للتحقق «Verification».

بالنسبة للشهادات التي يحصل عليها الطالب بالمدارس التي تطبق البرامج الدراسية، وفق منهجية الجدارات الفنية هي:

- شهادة دبلوم يمنح الطالب الذي أتم بنجاح جميع الوحدات المكونة للجدارة في البرنامج، واجتازالتقييم النهائي للبرنامج شهادة الدبلوم يمكن التنسيق بها بالجامعات.

- شهادة جدارة يمنح الطالب شهادة جدارات تشمل جميع الجدارات التي اجتازها بالبرنامج الدراسي يمكن الالتحاق بها بسوق العمل.