في ذكرى وفاتها.. 5 أدوار شهدت إبداع نعيمة الصغير: أبرزها الحماة المتسلطة

31 عامًا مرت على وفاة الفنانة نعيمة الصغير، التي فارقت الحياة في مثل هذا اليوم 20 أكتوبر عام 1991، بعد رحلة عطاء أثمرت عن أكثر من 200 عمل فني، نجحت من خلالها في رسم شخصيات متعددة وتأديتها ببراعة وطرق مختلفة جمعت بين الشر والكوميديا، تارة تجدها الحماة المتسلطة، أو امرأة يقع الآخرين ضحية لشر أعمالها، وأحيانًا الأم التي تتدخل في حياة أبنائها لدرجة تسبب لهم التعاسة.

كثيرُُ من الوجوه الفنية برعت نعيمة الصغير في تأديتها سواء على شاشة التليفزيون أوالسينما، وشاركت كبار النجوم في أكثر من عمل، أبرزهم الزعيم عادل إمام في أفلام «خلي بالك من عقلك، حب في الزنزانة، المشبوه، ممنوع في ليلة الدخلة، كراكون في الشارع، رمضان فوق البركان، غاوي مشاكل».

ذكرى وفاة نعيمة الصغيرة الـ31

وفي ذكرى وفاة نعيمة الصغير، تستعرض «الوطن» أبرز الشخصيات التي جسدتها على شاشة السينما والتليفزيون، خلال السطور التالية:

الداية نظيمة

في فيلم «الزوجة الثانية» عام 1967، جسّدت شخصية الداية نظيمة، التي تقدم نصائح غير مجدية لزوجة العمدة من أجل مساعدتها على الإنجاب، بطولة السندريلا سعاد حسني، شكري سرحان، سناء جميل، صلاح منصور، تأليف أحمد رشدي صالح ومحمد مصطفى سامي، إخراج صلاح أبوسيف، ويحتل الفيلم المركز رقم 16 بقائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

نظلة

في فيلم «الشقة من حق الزوجة» عام 1985، جسّدت نعيمة الصغير شخصية «نظلة» الحماة التي تتدخل في حياة ابنتها وزوجها، أمام محمود عبدالعزيز، معالي زايد، عبدالله فرغلي، سيناريو وحوار فراج إسماعيل، إخراج عمر عبدالعزيز، وطوال الأحداث عندما يتعرض الزوج لمشكلات يقول كلمته الشهيرة «شامم ريحة نظلة في الموضوع».

الكتعة

عام 1991، جسدت نعيمة الصغير، جسّدت شخصية «الكتعة»، رئيسة العصابة التي تتستخدم الأطفال الذين يتعرضون للخطف منذ الصغر في تعليمهم أساليب السرقة، في فيلم «العفاريت»، أمام عمرودياب، مديحة كامل، عماد محرم، حمدي الوزير، سيناريو وحوار ماجدة خيرالله، إخراج حسام الدين مصطفى.

فكيهة

في أحداث مسلسل «في حاجة غلط» عام 1983، جسّدت نعيمة الصغير شخصية «فكيهة»، زوجة جزار ثري، غاضبة طيلة الأحداث من زوجة ابنها الوحيد بسبب تأخر الإنجاب، بطولة حسن عابدين، كريمة مختار، محمود المليجي، تيسير فهمي، محسن محي الدين، تحية الأنصاري، تيسير فهمي، سيناريو وحوار عبدالحي أديب، إخراج محمد نبيه.

أزهار

في أحداث مسلسل «أهلًا بالسكان» عام 1984، جسّدت شخصية «أزهار» الحماة الثرية، التي تعترض على زواج ابنتها الوحيدة من شاب فقير، بطولة حسن عابدين، نبيلة السيد، حسن مصطفى، رجاء الجداوي، ميمي جمال، تأليف فيصل ندا، إخراج عبدالله الشيخ.